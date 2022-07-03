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Юные таланты из Подмосковья выступили в Музее Победы

Араз Салехов
Город
Юные таланты из Подмосковья выступили в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатные концерты в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» состоялись 2 и 3 июля в Музее Победы и его филиале «Г.О.Р.А.». Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, в мероприятиях приняли участие более 20 юных талантов из Подмосковья. В Зале Полководцев и на открытой сцене филиала «Г.О.Р.А.» выступили участники театра танца «Волшебный мир» из подмосковной деревни Малые Вяземы.

Они исполнили популярные советские песни: «Мою Москву» Исаака Дунаевского, «Смуглянку» Александра Новикова, а также композицию Михаила Исаковского «Катюша» и другие произведения.

Помимо этого, для зрителей прошло представление трех хореографических постановок: танца «Журавли победы», «Военного вальса» и «Военной плясовой».

Дети младше 16 лет могут бесплатно посетить филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.»). На территории музея посетители смогут увидеть подлинные военные реликвии, в том числе 400 раритетных экспонатов: технику и вооружение СССР, Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Чехословакии и Японии.

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