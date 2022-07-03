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На трамвайных маршрутах возобновится движение до Новоданиловского проезда

Араз Салехов
Город
На трамвайных маршрутах возобновится движение до Новоданиловского проезда
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

Трамваи будут снова ходить до Новоданиловского проезда с 4 июля. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— № 16 — от остановки «Чертаново Южное» до Новоданиловского проезда; № 49 — от остановки «Нагатино» через метро «Нагатинская» и МЦК Верхние Котлы до Новоданиловского проезда, — говорится в сообщении.

При этом остановка «Нижние Котлы» на трамвайном кольце больше не функционирует, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В СВАО в связи с проведением ремонтных работ поменяется движение трамваев по выходным дням с 2 июля. Так, в эти дни отменяется движение трамваев № 17, а трамвай № 11 временно будет следовать от 16-й Парковой улицы через ВДНХ до комбината «Лира».

В столичном районе Косино-Ухтомский ограничат движение на нескольких улицах с 4 июля. Так, движение будет круглосуточно перекрыто на улице Свердлова в районе пересечения с улицей Розы Люксембург в районе дома 10 с 4 по 15 июля.

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