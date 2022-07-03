Выставка ГИБДД открылась в Москве на Рождественском бульваре

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

Торжественное открытие выставки, посвященной работе столичной Госавтоинспекции и общественников, прошло в Москве на Рождественском бульваре. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На выставке собраны фото, которые рассказывают о буднях сотрудников московской дорожной полиции и деятельности общественников, а также представлены интересные факты о работе ГАИ Москвы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выставка будет работать под открытым небом до 14 июля. Горожане смогут узнать о работе ДПС, проведении профилактических мероприятий и о многом другом, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Также стало известно о проведении фотовыставки «Океан в городе», посвященной обитателям центра океанографии и морской биологии «Москвариум», в московском парке культуры и отдыха «Сокольники».

Гости увидят на выставке снимки подводных пейзажей разных стран и континентов, а также фотографии редких рыб, медуз, осьминогов, нерп. При этом узнать больше информации о каждом из них посетители смогут, отсканировав QR-код.