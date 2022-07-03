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Кардиолог назвал лучшие тренировки для снижения уровня вредного холестерина

Араз Салехов
Общество
Кардиолог назвал лучшие тренировки для снижения уровня вредного холестерина
Фото: Pixabay

Высокий уровень холестерина может вызвать некоторые из наиболее опасных осложнений, в том числе связанных с работой сердца. Об этом сообщил кардиолог Олег Варфоломеев.

— Основным фактором, влияющим на уровень холестерина, является образ жизни, поэтому употребление меньшего количества жирной пищи и больше физических упражнений могут помочь. Диагноз, касаемый высокого уровня холестерина, может быть очень тревожным. Но есть шаги, которые можно предпринять, чтобы снизить уровень холестерина, — сказал специалист.

Для профилактики своего здоровья необходимо заниматься спортом, подчеркнул он. Так, люди могут снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП с помощью бега, езды на велосипеде, плавания или кросс-тренинга, передает слова Варфоломеева «МедикФорум».

Варфоломеев также сообщил, что определенные позы, принимаемые во сне, могут спровоцировать образование опасных тромбов. Большинство тромбов обычно образуется внутри вен ног, таза и иногда рук.

Медики называют это тромбозом глубоких вен. При согнутых в течение нескольких часов конечностях в них могут образовываться тромбы.

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