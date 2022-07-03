В Pfizer заявили о начале новой волны пандемии коронавируса

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Новая волна пандемии коронавируса началась в мире, но людям пока не следует сильно беспокоиться. Об этом заявил генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

— Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу вакцины. А еще у нас прямо сейчас есть «омикрон»-штамм, который намного труднее контролировать, — сказал предприниматель.

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Бурла напомнил, что вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации или смерти при заболевании. Тем не менее он подчеркнул, что никаких рекомендаций правительствам стран мира не дает, а лишь излагает факты.

Кроме того, он указал, что в мире существует большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни. Благодаря большому проценту вакцинированных людей и достаточному количеству препаратов это вполне реализуемо, передает слова Бурлы «Газета.ru».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не исключается летом 2022 года.

По ее словам, на данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует исключать и возможное совместное распространение ковида с гриппом.