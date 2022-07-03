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Дептранс рассказал о ходе работ на пригородном вокзале Марьина Роща

Араз Салехов
Город
Дептранс рассказал о ходе работ на пригородном вокзале Марьина Роща
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Пригородный вокзал Марьина Роща вскоре откроется на МЦД-2. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Идет строительство платформы и надземного вестибюля с выходами на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи. В перспективе здесь также будет платформа для поездов МЦД-4. Соединим станции двух диаметров крытым переходом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время выполнено более половины запланированных работ. Так, на основе новой станции будет создан крупный ТПУ на севере Москвы с современной комфортной пассажирской инфраструктурой и удобными пересадками между разными видами транспорта.

Пассажиры новой станции МЦД-2 Марьина Роща смогут переходить на Люблинско-Дмитровскую линию метро и наземный транспорт, а в будущем — на БКЛ и МЦД-4. Новым ТПУ, согласно прогнозам, в 2025 году будут пользоваться около 100 тысяч человек в сутки, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты закончили более половины работ по строительству станции Марьина Роща МЦД-2. Глава города отметил, что открытие ТПУ даст возможность жителям столичного региона воспользоваться большим количеством альтернативных маршрутов.

Транспорт Строительство МЦД
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