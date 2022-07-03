Собянин анонсировал открытие станции МЦД-2 Марьина роща

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты окончили более половины работ по строительству станции второго направление Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 3 июля.

— Идет строительство платформы и надземного вестибюля с выходами на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи. В перспективе здесь также будет платформа для поездов D4 — соединим станции двух диаметров крытым переходом, — сказал он.

Глава города добавил, что на основе станции будет создан крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В нем спроектируют современную пассажирскую инфраструктуру и удобные пересадки между транспортом. Кроме того, пассажиры Марьиной рощи получат доступ к переходу на Люблинско-Дмитровскую линию метро и наземный транспорт.

Мэр отметил, что открытие ТПУ жители столичного региона смогут воспользоваться большим количеством альтернативных маршрутов. По предварительным прогнозам, в 2025 году узлом будут пользоваться около 100 тысяч человек в сутки, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Алексеевском районе столицы специалисты завершили реставрацию храма Живоначальной Троицы. Она была основана в начале XX века меценатами братьями Бахрушинами.