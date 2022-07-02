Собянин сообщил о завершении реставрации храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 2с7 Карта всех событий

В Алексеевском районе столицы специалисты завершили реставрацию храма Живоначальной Троицы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Завершили реставрацию храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе. Он был построен в 1903 году для детского приюта. И церковь, и приют основали московские меценаты братья Бахрушины, — рассказал мэр.

Глава города напомнил, что после революции храм был частично разобран и отдан детскому дому. До нынешнего времени он находился в плохом состоянии. Реставрация проводилась за счет городского бюджета. Специалисты восстановили фасады здания, белокаменные элементы, лестницы и полы.

Храм Живоначальной Троицы входит в число церквей, которые были восстановлены в городе за последние годы. По словам мэра столицы, в разные программы реставрации включены 127 московских памятников религиозного назначения. В этом году приведут в порядок 56 объектов за счет городского бюджета, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на развитие территорий столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов правительство города в 2022 году выделит инвесторам 137 гектаров земли без проведения торгов. По его словам, больше половины территорий город отдаст под строительство производственных предприятий для создания новых рабочих мест.