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Собянин сообщил о завершении реставрации храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил о завершении реставрации храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 2с7 Карта всех событий

В Алексеевском районе столицы специалисты завершили реставрацию храма Живоначальной Троицы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Завершили реставрацию храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе. Он был построен в 1903 году для детского приюта. И церковь, и приют основали московские меценаты братья Бахрушины, — рассказал мэр.

Глава города напомнил, что после революции храм был частично разобран и отдан детскому дому. До нынешнего времени он находился в плохом состоянии. Реставрация проводилась за счет городского бюджета. Специалисты восстановили фасады здания, белокаменные элементы, лестницы и полы.

Храм Живоначальной Троицы входит в число церквей, которые были восстановлены в городе за последние годы. По словам мэра столицы, в разные программы реставрации включены 127 московских памятников религиозного назначения. В этом году приведут в порядок 56 объектов за счет городского бюджета, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на развитие территорий столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов правительство города в 2022 году выделит инвесторам 137 гектаров земли без проведения торгов. По его словам, больше половины территорий город отдаст под строительство производственных предприятий для создания новых рабочих мест.

Реставрация Церковь Сергей Собянин
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