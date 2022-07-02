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Собянин: На развитие городских территорий в 2022 году выделят 137 гектаров земли

Георгий Соланович
Город
Собянин: На развитие городских территорий в 2022 году выделят 137 гектаров земли
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На развитие территорий столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) правительство города в 2022 году выделит инвесторам 137 гектаров земли без проведения торгов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 2 июля.

— На особых условиях, без торгов, предоставляем землю инвесторам, готовым развивать городские территории. То есть строить инновационные центры, современные производства, социальные объекты: школы, детсады, медучреждения. В текущем году выделим на это около 137 гектаров земли. Больше половины площадей займут производства — там появятся новые рабочие места, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, больше половины территорий город отдаст под строительство производственных предприятий для создания новых рабочих мест. При этом особое внимание будет уделено активно развивающимся районам столицы. Так, в Северном создадут технопарк с распределительным центром, в Зеленограде — производственный комплекс по выпуску строительной продукции, а в поселении Щаповском — завод стройматериалов из дерева.

Кроме того, в этом году на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) «Калужская», «Окружная» и «Новохохловская» построят офисные и общественно-деловые здания, а на ТПУ «Выхино» — терминал для обслуживания пассажиров с парковками на 840 мест.

До этого сообщалось, что в столичном районе Отрадное в рамках проекта «Индустриальные кварталы» преобразуют второй участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе».

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