Более четырех тысяч рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны в Отрадном

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

В столичном районе Отрадное в рамках проекта «Индустриальные кварталы» преобразуют второй участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское Шоссе». После реорганизации территории город получит более четырех тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 29 июня.

— В бывшей промышленной зоне «Алтуфьевское Шоссе» будет реорганизован участок площадью более 7,7 гектара. Вложения инвестора в его развитие превысят 16,5 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет составят 1,9 миллиарда рублей. В будущем в Отрадном появятся производственные объекты, спортивные и досуговые центры, где смогут работать 4,4 тысячи специалистов, — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данный момент на участке располагаются склады, автосервисы и пункт приема металлолома. Реорганизацию территории будет проводить ее собственник, город или инвестор, которого определят по результатам торгов.

По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на месте бывшей промзоны планируется возвести почти 176 тысяч квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов: предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности, объекты образования, спорта, культурно-досуговой деятельности, а также банки, магазины и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2022 года Москва в рамках программы «Индустриальные кварталы» одобрила 46 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь объектов превышает 570 гектаров. Чаще всего территории заняты складами и самостроями или вовсе заброшены.