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Участок в Жуковом проезде перекроют с 9 июля из-за строительных работ

Евгений Белоусов
Город
Участок в Жуковом проезде перекроют с 9 июля из-за строительных работ
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Жуков проезд, 19 Карта всех событий

Участок в Жуковом проезде будет перекрыт с 9 июля из-за проведения строительных работ. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что движение от дома 19 в Жуковом проезде до дома 20, строение 4, по Летниковской улице будет полностью перекрыто до 25 декабря 2023 года, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участок в Жуковом проезде перекроют с 9 июля из-за строительных работ Фото: Telegram / Дептранс Оперативно

26 июня стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перервы и Белореченской. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля. Аналогичные изменения были внесены и на участке Белореченской улицы, но уже при движении в сторону области.

При этом с 25 июня в связи с обновлением трамвайных путей на Таллинской улице движение трамваев изменится по выходным дням и понедельникам. Так, в эти дни не будут работать маршруты № 10, а трамваи № 30 будут ходить через улицу Кулакова вместо Таллинской.

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