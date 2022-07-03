Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Евгений Белоусов
Спорт
Шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде.

Он играл белыми фигурами с представителем Венгрии Рихардом Раппортом, партия завершилась вничью на 34-м ходу. Теперь Непомнящий лидирует в общем зачете турнира с девятью очками.

Его ближайшие преследователи — американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь — смогут максимум набрать по 8,5 балла. Гроссмейстер получил право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Россиянин попытается взять реванш за поражение в декабре 2021 года.

Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу.

Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы.

В случае равенства в счете победителя определят на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет два миллиона евро.

шахматы Россия Чемпионаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте