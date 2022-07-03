Шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде.

Он играл белыми фигурами с представителем Венгрии Рихардом Раппортом, партия завершилась вничью на 34-м ходу. Теперь Непомнящий лидирует в общем зачете турнира с девятью очками.

Его ближайшие преследователи — американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь — смогут максимум набрать по 8,5 балла. Гроссмейстер получил право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Россиянин попытается взять реванш за поражение в декабре 2021 года.

Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу.

Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы.

В случае равенства в счете победителя определят на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет два миллиона евро.