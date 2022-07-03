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Народный артист России Сергей Сосновский скончался в возрасте 67 лет

Евгений Белоусов
Общество
Народный артист России Сергей Сосновский скончался в возрасте 67 лет
Кадр из фильма «По ту сторону смерти», 2017

Народный артист России Сергей Сосновский скончался на 68-м году жизни. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.

— Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись, — говорится в сообщении.

Для всех, кто знал покойного, наступил черный день, подчеркнули в театре. Актер ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, отмечается на сайте МХТ.

Сосновский родился 1 января 1955 года в селе Мокруша Красноярского края. Окончив Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова в 1976-м, он десять лет играл в местном ТЮЗе.

Затем артист перешел в Театр драмы имени Ю. П. Киселева, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году Сосновский принял предложение Олега Табакова войти в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

Среди последних театральных работ актера — Шейлок в «Венецианском купце» и Томас, старый слуга Мюнхгаузена, в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

В театральном сезоне 2008–2009 годов он с успехом исполнил роль Андрея Григорьевича Сарафанова в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке Константина Богомолова на сцене Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Кроме того, в 2021 году Сосновский снялся в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Коса».

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