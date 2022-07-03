Грузовик упал в пруд на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Водитель грузовика не справился с управлением и съехал в пруд на Новочеркасском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 3 июля.

Оперативные службы города в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего. При этом момент происшествия попал на видео.

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На кадрах видно, как грузовик на большой скорости съезжает с дороги и падает в пруд. Уточняется, что движение на участке не затрудненно, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого ДТП с участием автобуса и внедорожника УАЗ «Патриот» случилось на севере столицы. Инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома 20. Автомобиль въехал в автобус, который стоял на остановке.