Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в «Москве-Сити»
Пожар произошел в здании строящейся башни Capital Towers в «Москве-Сити».
Согласно данным Telegram-канала «112», возгорание произошло на 55-м этаже небоскреба. На месте происшествия, как уточняется, работали пожарные.
Сам пожар попал на видео: на кадрах видно, как с вершины башни поднимаются густые клубы черного дыма. Как позже сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, в здании горели строительные леса. Площадь возгорания достигала одного квадратного метра.
3 июля на северо-востоке столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.