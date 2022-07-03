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Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в «Москве-Сити»

Евгений Белоусов
Происшествия
Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в «Москве-Сити»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Пожар произошел в здании строящейся башни Capital Towers в «Москве-Сити».

Согласно данным Telegram-канала «112», возгорание произошло на 55-м этаже небоскреба. На месте происшествия, как уточняется, работали пожарные.

Видео: Telegram / 112

Сам пожар попал на видео: на кадрах видно, как с вершины башни поднимаются густые клубы черного дыма. Как позже сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, в здании горели строительные леса. Площадь возгорания достигала одного квадратного метра.

3 июля на северо-востоке столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

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