Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в «Москве-Сити»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Пожар произошел в здании строящейся башни Capital Towers в «Москве-Сити».

Согласно данным Telegram-канала «112», возгорание произошло на 55-м этаже небоскреба. На месте происшествия, как уточняется, работали пожарные.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / 112

Сам пожар попал на видео: на кадрах видно, как с вершины башни поднимаются густые клубы черного дыма. Как позже сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, в здании горели строительные леса. Площадь возгорания достигала одного квадратного метра.

3 июля на северо-востоке столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.