Наркологическая клиника загорелась на севере Москвы

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Россия, Москва, проезд Черского, 13к4 Карта всех событий

На севере столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 3 июля.

По данным собеседника «ВМ», пожар случился в проезде Черского, 13, корпус 4. Здание трехэтажное. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горят оборудование и отделка коридора.

— С трех окон первого этажа открытое горение и черный дым. Со слов дежурного врача, всего в клинике находилось 9 пациентов, спасено 6 человек, — рассказал источник.

Позже стало известно, что один человек погиб. Пожар потушен.

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2 июля один человек погиб в результате пожара на юге Москвы. В районе Нагатинский Затон произошло возгорание в жилом доме. По данным собеседника «ВМ», пожар случился в квартире на 5-м этаже дома 21 по улице Новинки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.