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Пожар потушили в наркологической клинике на севере Москвы
Россия, Москва, проезд Черского, 13к4 Карта всех событий
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частной наркологической клинике на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 3 июля.
Он уточнил, что было спасено через окна шесть человек, двоих спасли при помощи звеньев. Три человека пострадали в результате пожара.
3 июля на севере столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. По данным собеседника «ВМ», пожар случился в проезде Черского, 13, корпус 4. Здание трехэтажное. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горело оборудование и отделка коридора.
Один человек погиб.
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