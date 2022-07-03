Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар потушили в наркологической клинике на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар потушили в наркологической клинике на севере Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, проезд Черского, 13к4 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частной наркологической клинике на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 3 июля.

Он уточнил, что было спасено через окна шесть человек, двоих спасли при помощи звеньев. Три человека пострадали в результате пожара.

Видео: Прокуратура Москвы

3 июля на севере столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. По данным собеседника «ВМ», пожар случился в проезде Черского, 13, корпус 4. Здание трехэтажное. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горело оборудование и отделка коридора.

Один человек погиб.

частная клиника Район Алтуфьево потушили
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте