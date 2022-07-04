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Тимошенко считает неприемлемым заключения мирного соглашения с Москвой

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Тимошенко считает неприемлемым заключения мирного соглашения с Москвой
Фото: Pixabay; АГН Москва

Бывший руководитель кабинета министров Украины Юлия Тимошенко в воскресенье, 3 июля, заявила, что считает заключение мирного соглашения с Москвой неприемлемым для Киева.

По словам экс-главы украинского правительства, мирное соглашение с Москвой является «иллюзией», а единственным выходом из ситуации является «победа в бою». В интервью британской газете The Telegraph Тимошенко заявила, что любое мирное соглашение станет только «первым шагом к очередной войне».

Бывший украинский премьер обвинила Россию в попытке затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между государствами Североатлантического альянса (НАТО), и призвала военный блок увеличить поставки оружия Киеву. Отвечая на вопрос относительно того, не рискует ли Лондон спровоцировать этим новую мировую войну, Тимошенко заявила, что Киев «уже участвует в третьей мировой войне», пишет ТАСС.

В конце декабря прошлого года Юлия Тимошенко заявила, что на протяжении последних восьми лет Украина экспортирует газ не из Европы, а из России, обманывая тем самым своих граждан.

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