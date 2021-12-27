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Юлия Тимошенко раскрыла газовый заговор на Украине

Евгений Белоусов

В мире
Юлия Тимошенко раскрыла газовый заговор на Украине
Тимошенко

С 2014 года Украина экспортирует газ не из Европы, а из России, обманывая тем самым своих граждан. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, киевские власти для имитации поставок топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую газ ходил по кругу, а затем его регистрировали на таможне.

— Они (киевские власти прим. ВМ) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые 1000 кубометров газа, — уточнила Тимошенко.

Она также призвала привлечь ответственных за подобный обман лиц к уголовной ответственности. Этот обман, утверждает политик, длится с 2014 года.

— Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?, — передает ее слова телеканал «Наш».

До этого глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев пока не может обеспечить Украину газом из других источников, кроме России. По его словам, в настоящее время суда со сжиженным природным газом не имеют возможности физически заходить на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками газа через трубы из терминала в Польше.

В ноябре Тимошенко заявила, что Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища по минимальной цене. Как утверждала экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров голубого топлива, и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.

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