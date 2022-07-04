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Калининградское руководство передало в кабмин варианты ответов на запрет транзита Литвой

Егор Провоторов
Политика
Калининградское руководство передало в кабмин варианты ответов на запрет транзита Литвой
Фото: depositphotos

Руководство Калининградской области подготовили и передали в правительство РФ и Администрацию российского президента варианты вероятных ответных мер на запрет сухопутного транзита некоторых грузов через Литву. При этом власти региона ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил губернатор анклава Антон Алиханов журналистам.

Политик не уточнил, что это за предложения, отметив, что предложены «меры различного характера». Он призвал обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет стопроцентной. При этом Алиханов повторил, что Калининградская область сможет «весьма критично» ответить Литве.

— Не утрачен потенциал по первому направлению [отмена ограничений на сухопутный транзит], поэтому вводить ответные меры немного преждевременно, — заметил губернатор Калининградской области в интервью газете «Ведомости».

В минувший четверг, 30 июня, стало известно, что в Литве позицию Европейского союза вокруг ситуации с запретом транзита грузов в Калининград восприняли как «поражение».

Евросоюз (ЕС) Калининградская область Антон Алиханов
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