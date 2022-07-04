В Белом доме ответили Безосу на упреки в адрес Байдена

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Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер в воскресенье, 3 июля, упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа».

Ранее Безос на своей странице в Twitter написал, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на горючее свидетельствует о том, что американский лидер или заблуждается, или демонстрирует «глубокое непонимание» базовой динамики рынка.

— Цены на нефть рухнули примерно на 15 долларов за прошлый месяц, но цены на заправке почти не снизились. Это не «базовая динамика рынка». Это рынок, который подводит американского потребителя, — заметила пресс-секретарь Белого дома в ответе на твит бизнесмена.

Жан-Пьер назвала неудивительной позицию Безоса. По ее мнению, эта позиция заключается в том, нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет населения Соединенных Штатов, — это то, как должна работать экономика страны, пишет РИА Новости.

Накануне Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что Соединенные Штаты за два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира.