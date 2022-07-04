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Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России на будущей неделе

Егор Провоторов
Общество
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России на будущей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Архангельской, Псковской, Новгородской, Иркутской, Ленинградской областях, Приморском, Забайкальском краях и Республике Бурятия в ближайшие дни прогнозируются ливни, сообщил в понедельник, 4 июля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Кроме того, метеоролог пояснил, что Воронежскую и Белгородскую области и регионы на юге страны ждет «опасное солнце» с высоким индексом ультрафиолета. Индекс излучения будет достигать шесть-восемь единиц — это означает, что в полуденные часы стоит избегать открытого солнца, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем защиты.

Жара при этом ожидается в Хабаровском крае, Амурской области и Якутии. В ближайшие три дня в республике температура воздуха будет достигать отметки в пределе от 30 до 34 градусов выше нуля, пишет ТАСС.

В минувшую пятницу, 1 июля, Вильфанд заявил, что температура воздуха в столичном регионе начнет снижаться с середины следующей недели. По его словам, температура начнет спадать в четверг, 7 июля, а уже на следующий день в столице установится комфортная погода — до плюс 15 градусов ночью и до 25 днем

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