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Бородина рассказала, как готовит дочерей к будущему замужеству

Егор Провоторов
Общество
Бородина рассказала, как готовит дочерей к будущему замужеству
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Известная российская телеведущая Ксения Бородина в очередной раз решила проанализировать собственные отношения. По мнению знаменитости, детей теперь необходимо заранее готовить к браку.

За плечами экс-ведущей «Дома-2» уже несколько неудачных отношений, разводов и небольших романов. Хотя вниманием мужчин Бородина не обделена, своего спутника жизни она не нашла до сих пор. Теперь звезду начало волновать будущее дочерей.

— Сейчас, пройдя такой жизненный путь, я буду говорить своим детям, что надо очень хорошо узнавать людей, прежде чем вступать в брак. Что вот эта вся эйфория в начале имеет свойства заканчиваться и порой истинное лицо человека можно увидеть только спустя годы. Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения — это неплохо, — написала Бородина на одной из страниц в своих социальных сетях, пишет ФАН.

Накануне стало известно, что Ксения Бородина подарила своим дочерям автобус для поездок в школу и на дополнительные занятия. По ее словам, у дочерей «бешеный график», так как после школы они посещают кружки и всевозможные занятия.

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