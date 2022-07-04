Жителям и гостям столицы рассказали о жаркой погоде 4 июля

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 4 июля, Москва будет находиться на периферии антициклона. При небольшой облачности осадков в столичном регионе не ожидается. Геомагнитный фон в этот день ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в столице прогреется до 32, по Московской области — до 33 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северный — 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Погода опять будет испытывать на прочность жителей Московского мегаполиса. Вернется аномально жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы почти на 6-7 градусов. Высоким будет ультафиолетовый индекс, выраженным дефицит кислорода в приземном воздухе. Все это формирует погодные условия гипоксического типа с условиями духоты и «перегрева», — сообщили специалисты.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Архангельской, Псковской, Новгородской, Иркутской, Ленинградской областях, Приморском, Забайкальском краях и Республике Бурятия в ближайшие дни прогнозируются ливни.