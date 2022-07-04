В Минфине предложили сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов России предложило сократить более 1,6 триллиона рублей расходов из бюджета по государственным программам в 2023-2025 годах. Об этом в воскресенье, 3 июля, пишут журналисты со ссылкой на материалы ведомства.

Минфин предлагает уменьшить траты из госбюджета, направленные на реализацию госпрограмм на 557 миллиардов рублей в 2023 году, 539 — в 2024-м и 534 — в 2025-м году, пишет газета «Ведомости».

Больше всего расходов предлагается сократить с таких программ, как «Развитие транспортной системы» — на 390 млрд рублей за три года, «Научно-технологическое развитие» — 150 млрд за тот же период и «Обеспечение обороноспособности страны» — 120 млрд за аналогичное время.

В министерстве сообщили авторам материала, что исходя из общей суммы сокращенных расходов куратор государственной программы должен будет самостоятельно определить расходы, от которых придется отказаться. Собеседник издания также добавил, что подобное решение было принято для приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся денег на наиболее важных направлениях.

Накануне глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции.