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Второй этап благоустройства стартовал около станции БКЛ «Печатники»

Евгений Белоусов
Город
Второй этап благоустройства стартовал около станции БКЛ «Печатники»
Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Специалисты приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции БКЛ «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 4 июля.

— В этом году сделали пешеходный маршрут от станции МЦД-2 Печатники до Люблинской улицы. На втором этапе проведем благоустройство на улицах Гурьянова, Кухмистерова, Южнопортовой, в Речном проезде. Это позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции БКЛ, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами и дорожные знаки, также размещены информационные баннеры.

При этом, как уточняется, для горожан обустроили удобные проходы. Кроме того, воздушные линии в ходе работ будут убраны под землю в кабельную канализацию.

Рабочие приведут в порядок тротуары, а на съездах разместят гранитные пандусы для маломобильных граждан. В ходе работ по благоустройству приведут в порядок территорию около памятника жертвам теракта 9 сентября 1999 года.

Там заменят освещение, обустроят цветники и установят скамейки, а также обновят газон и плиточное покрытие. Основные работы по благоустройству около станции БКЛ «Печатники» планируется завершить до конца года.

25 июня работы по благоустройству территории стартовали возле станции МЦД-4 Внуково в ТиНАО. Так, в границы работ включены участок Внуковского шоссе между домами № 25–41 от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, внутренний проезд к жилой застройке.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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