Москвичам рассказали, какие проекты НКО получили грант мэра Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство города активно помогает социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). При поддержке столицы они развивают свои благотворительные проекты. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В 2020 и 2021 годах одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы для НКО стал проект «Благотворительная доставка. Его участники привозят готовую еду пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и родителям-одиночкам.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» был основан в 2017 году. Его главная задача — помощь бездомным животным. Для участия в конкурсе грантов фонд подготовил проект «Мы в ответе», направленный на профилактику проблемы бездомных животных. На его реализацию организация получила от города около 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что принять участие в конкурсе грантов могут НКО, зарегистрированные более полугода назад. Они могут претендовать на сумму до 500 тысяч рублей. Организации, работающие более года — на грант до пяти миллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 июля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что около 300 миллионов рублей столица направила на поддержку молодежных проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций за последние три года. Так, одним из лауреатов прошлогоднего конкурса стала ассоциация «Молодежная перспектива», которая реализовала проект «Досуговая профориентация: выбираем будущее вместе».