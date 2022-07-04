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Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на день вакансий 8 июля

Александр Афонин
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Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на день вакансий 8 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В специализированном центре занятости «Моя карьера» 8 июля проведут день вакансий «Найди работу летом». Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— У многих горожан лето ассоциируется со снижением деловой активности. Но, вопреки распространенному мнению, именно время отпусков и каникул — это отличный период, чтобы найти работу, — сказал заместитель директора центра «Моя карьера» Михаил Куликов.

Участникам мероприятия предложат такие вакансии, как менеджер по продажам, работник торгового зала, специалист клиентского сервиса и многие другие. Всего горожане смогут ознакомиться с более чем 500 предложениями от крупнейших компаний. Кроме того, москвичи смогут лично пообщаться с будущим работодателем.

День вакансий пройдет по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Мероприятие стартует в 16:00 и пройдет в очном формате. Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 12 тысяч москвичей старшего поколения освоили профессию няни в школе «Бабушка и дедушка на час» на базе специализированного центра занятости «Моя карьера». Участники проекта изучают аспекты работы с детьми разного возраста.

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