Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Российские производители предложили исключить косметику из параллельного импорта

Араз Салехов
Экономика
СМИ: Российские производители предложили исключить косметику из параллельного импорта
Фото: Pixabay

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта. Об этом в понедельник, 4 июля, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в Минпромторг РФ.

— Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий, — рассказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

Так, в ведомстве предложили исключить косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе. В перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие. В список моющих средств и мыла попали Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia. В категории кофеварок и приспособлений для кофе указаны Nescafe и Nespresso, сообщает издание.

Во вторник, 28 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.

Косметика Россия Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте