СМИ: Российские производители предложили исключить косметику из параллельного импорта

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Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта. Об этом в понедельник, 4 июля, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в Минпромторг РФ.

— Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий, — рассказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

Так, в ведомстве предложили исключить косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе. В перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие. В список моющих средств и мыла попали Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia. В категории кофеварок и приспособлений для кофе указаны Nescafe и Nespresso, сообщает издание.

Во вторник, 28 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.