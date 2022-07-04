Питч-сессия для инновационных компаний пройдет в электробусе

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Накануне Дня московского транспорта, 8 июля, по Садовому кольцу пройдет «Электробус инноваций». В нем 15 лучших компаний с технологическими решениями в сфере транспорта и логистики представят свои разработки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

— Мероприятие даст возможность инновационным компаниям презентовать свои решения перед представителями подведомственных учреждений. Лучшие компании получат приглашение к дальнейшему обсуждению возможности пилотного тестирования в московском транспорте, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что питч-сессия будет длиться 90 минут. За это время компании представят свои разработки представителям подведомственных учреждений столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и корпорациям.

Принять участие могут компании, которые имеют разработки в сферах видеоаналитики, микромобильности, беспилотников, пассажирских сервисов и так далее. Кроме того, участники должны иметь готовое технологическое решение, план по внедрению разработки и возможность реализации за 90 дней, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 июня стало известно, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. Разработка позволяет автоматизировать процедуру заказа деталей.