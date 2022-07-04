Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Питч-сессия для инновационных компаний пройдет в электробусе

Александр Афонин
Город
Питч-сессия для инновационных компаний пройдет в электробусе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне Дня московского транспорта, 8 июля, по Садовому кольцу пройдет «Электробус инноваций». В нем 15 лучших компаний с технологическими решениями в сфере транспорта и логистики представят свои разработки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

— Мероприятие даст возможность инновационным компаниям презентовать свои решения перед представителями подведомственных учреждений. Лучшие компании получат приглашение к дальнейшему обсуждению возможности пилотного тестирования в московском транспорте, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что питч-сессия будет длиться 90 минут. За это время компании представят свои разработки представителям подведомственных учреждений столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и корпорациям.

Принять участие могут компании, которые имеют разработки в сферах видеоаналитики, микромобильности, беспилотников, пассажирских сервисов и так далее. Кроме того, участники должны иметь готовое технологическое решение, план по внедрению разработки и возможность реализации за 90 дней, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 июня стало известно, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. Разработка позволяет автоматизировать процедуру заказа деталей.

Транспорт электробус разработка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте