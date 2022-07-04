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MSD прекратила поставки вакцин в Россию

Полина Долганова
Общество
MSD прекратила поставки вакцин в Россию
Фото: Unsplash

Американская фармкомпания MSD приняла решение прекратить поставки на российский рынок вакцин от ветряной оспы, краснухи и кори. При этом компания сохранит продажи своих медикаментов, которые не имеют аналогов. Об этом сообщили источники на рынке.

Так, например, уведомление о прекращении поставок получил Центр иммунологии и вакцинации в Перми.

При этом, по словам соучредителя АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, в соответствии с законом компания сможет прекратить поставлять вакцины только спустя год с момента уведомления Министерства здравоохранения.

В самой компании уточнили, что MSD делает все возможное, чтобы сохранить поставки жизненно необходимых препаратов, передает «Коммерсантъ».

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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