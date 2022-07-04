Теплоснабжающие организации столицы перешли на онлайн-подачу заявок

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Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения столицы полностью перешли на электронный способ подачи тарифных заявок. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— Этой весной в рамках работы по цифровизации тарифного регулирования нами был внедрен электронный формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в сфере теплоснабжения. Теперь процесс подачи тарифных заявок полностью автоматизирован, что существенно экономит время компаний, — сказал он.

Подать заявку можно через личный кабинет регулируемой организации на портале tarif.mos.ru. Там стало доступно размещение и подпись обосновывающих материалов к основному обращению. Кроме того, для удобства пользователей подготовлена серия вебинаров, где специалисты объяснили процесс подачи онлайн-заявки.

27 июня сообщалось, что на портале mos.ru появилась новая услуга, которая дает возможность подавать заявление о признании садового дома жилым. Это нужно в том случае, если собственник дома хочет зарегистрироваться в нем для постоянного проживания.