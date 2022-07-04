«Не хотела разрушать весь мир»: Мороз прокомментировала слухи о разводе с Богомоловым из-за Собчак

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Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись почти пять лет назад, однако разговоры об их расставании до сих пор не стихают. Это связано с тем, что всего через год сценарист нашел новую невесту, которой оказалась скандально известная телеведущая Ксения Собчак.

Так, поклонники актрисы уверены, что светская львица причастна к разрыву союза. Однако сами Дарья и Константин никак не комментировали свое расставание. Долгое время фанаты гадали о причинах их расставания, пытаясь угадать, кто мог оказаться разлучницей. Но недавно Мороз рассказала, что сама решила уйти от Богомолова. На это у нее были личные и уважительные причины.

— Это сугубо личностные причины. В первую очередь мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир, — отметила она.

При этом актриса добавила, что сложный характер обоих людей привел к тому, что они оба устали от этих отношений. Звезда заявила, что в этом союзе каждому приходилось иногда переступать через свои принципы и никто не чувствовал себя полностью счастливым, сообщает сайт Пятого канала.

В конце апреля появились слухи о возможном расставании Богомолова и Собчак. Однако он намекнул поклонникам на то, что сплетни о разрыве с телеведущей не имеют под собой оснований.