Ефимов: Инвестор построит в Москве офисное здание на 1820 рабочих мест

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Инвестор построит в ЗАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) офисное здание, где смогут работать более 1,8 тысячи человек. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Соглашение в рамках городской программы создания мест приложения труда подписано с компанией «Рублево-Архангельское», входящей в структуру Сбера. Инвестор вложит 4,3 миллиарда рублей в строительство офисного здания площадью 26,1 тысячи квадратных метров на западе Москвы, — сказал заммэра.

Он уточнил, что объект будет введен в эксплуатацию весной 2025 года. За реализацию проекта инвестор получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков для возведения многоквартирных домов в микрорайоне Рублево-Архангельское.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что это уже второе соглашение с девелопером в рамках программы создания мест приложения труда. Так, в декабре 2021 года он обязался построить офисно-деловое здание в том же районе на 1,5 тысячи рабочих мест.

Инвестиции в тот проект, как подчеркивается, составят почти два миллиарда рублей. Генеральный директор компании «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев добавил, что в целом в микрорайоне планируется создать около 77 тысяч рабочих мест.

В столичном районе Отрадное в рамках проекта «Индустриальные кварталы» преобразуют второй участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе».

На данный момент на участке располагаются склады, автосервисы и пункт приема металлолома. Реорганизацию территории будет проводить ее собственник, город или инвестор, которого определят по результатам торгов.