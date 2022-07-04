Ефимов: Производитель изделий и материалов для сетей связи получил льготу на аренду городских участков

Фото: Пресс-служба

Производитель изделий и материалов для сетей связи «Связьстройдеталь», имеющий с 2017 года статус промышленного комплекса, получил дополнительную льготу на два земельных участка, арендуемых у города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 4 июля.

— Город всячески поддерживает столичные промышленные предприятия. Например, им могут быть присвоены специальные статусы (промышленного комплекса или технопарка), что позволяет получить налоговые льготы и арендовать городскую землю по сниженной ставке, — сказал представитель мэрии.

Так, по словам Ефимова, для промкомплексов ставка аренды составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости участка, а для технопарков — 0,01 процента. С компанией «Связьстройдеталь» были заключены дополнительные соглашения к двум договорам аренды земли общей площадью 1,15 гектара.

На ставку аренды 0,3 процента для этих участков предприятие перешло уже с 1 июля. Генеральный директор предприятия Алексей Анисимов добавил, что сейчас в компании трудятся 577 человек.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что ранее в этом году город перевел технопарки «Калибр», «Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука», «Московский завод тепловой автоматики», а также промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций» на льготные ставки аренды городской земли.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, предприятие получило статус промышленного комплекса в 2017 году для трех принадлежащих ему участков площадью 3,4 гектара. Статус позволяет организации экономить 80 процентов на оплате земельного налога и 50 процентов на налоге на имущество. При этом региональная часть налога на прибыль для предприятия составляет 13,5 процента вместо 17 процентов.

17 июня производитель кабельно-проводниковой продукции — АО «Москабельмет» — получил статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москабельмет» — один из старейших московских заводов, основанный в 1895 году. На данный момент группа компаний объединяет пять заводов, испытательные лаборатории, торговые и сервисные предприятия и специализируется на выпуске широкой номенклатуры кабелей для передачи электроэнергии, электротехнической промышленности и связи.