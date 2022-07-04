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Андрей Бочкарев: Более 180 домов переданы под заселение по программе реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 180 домов переданы под заселение по программе реновации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице ввели в эксплуатацию 185 домов по программе реновации. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На сегодняшний день в Москве организовано переселение около 88 тысяч жителей, — сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что лидерами по заселению в новостройки стали Северо-Восточный и Юго-Восточный административные округа — по 28 зданий в каждом. На втором месте расположился Западный округ с 24 новостройками. Замыкает тройку лидеров Юго-Западный округ — 23 дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что жилой дом с подземной автостоянкой для переселения жителей, попавших под программу реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Ново-Переделкино. В новостройке 84 квартиры, большинство из них — однокомнатные.

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