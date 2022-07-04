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Новые сервисы для согласования перепланировок помещений появились в МосгорБТИ

Александр Афонин
Город
Новые сервисы для согласования перепланировок помещений появились в МосгорБТИ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

У Московского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появился ряд новых сервисов, позволяющих ускорить процесс согласования перепланировок квартир и нежилых помещений. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Теперь специалисты бюро не только принимают заказы на подготовку проектов перепланировок и технических заключений о безопасности и допустимости работ, но и разрабатывают эскизы, готовят документы и подают заявления в Мосжилинспекцию, — сказал он.

Эскиз представляет собой схематичное изображение помещения, на котором вносятся изменения и их объяснения. Документ подойдет для согласования несложных перепланировок, которые не затрагивают несущие конструкции.

Кроме того, москвичи смогут поручить контроль реализации проекта сотрудникам организации. Специалисты осуществят проверку ремонтно-строительных работ и подготовят акт освидетельствования скрытых работ, передает официальный сайт мэра Москвы.

21 июня стало известно, что жители столицы, проживающие в домах, построенных в рамках программы реновации, более тысячи раз обратились за услугами Московского бюро технической инвентаризации. Чаще всего они нуждались в документах технического учета.

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