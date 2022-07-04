Назван самый жаркий день в истории Петербурга

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о температурном рекорде, который был зафиксирован в Санкт-Петербурге, передает издание «Невские новости».

По словам эксперта, абсолютный рекорд принадлежит 2010 году: 7 августа воздух прогрелся до плюс 37,1 градуса.

— На текущий момент абсолютный рекорд максимальной температуры в Санкт-Петербурге в июне — плюс 35,9 градуса (23.06.2021), в июле — плюс 35,3 градуса (28.07.2010), — добавил он.

4 июля погодные условия в Петербурге и Ленинградской области сформируются под влиянием атмосферного фронта, смещающегося к востоку. На территории восточной половины области пройдут кратковременные дожди с грозами, а в Санкт-Петербурге ожидается потепление до плюс 28 градусов. Грозы и кратковременные осадки ожидаются в городе и 5 июля, передает ФАН.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Архангельской, Псковской, Новгородской, Иркутской, Ленинградской областях, Приморском, Забайкальском краях и Республике Бурятия в ближайшие дни прогнозируются ливни.