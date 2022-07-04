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Два автомобиля столкнулись на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на севере Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

Инцидент произошел в районе дома 14 в Огородном проезде. После столкновения один автомобиль вылетел на тротуар.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Дорожная ситуация затруднена, — отмечается в сообщении дептранса.

В пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказали, что пострадал один из водителей. Его госпитализировали.

В Telegram-канале Baza указывается, что участниками ДТП стали автомобили Skoda и Tesla.

Вечером в воскресенье, 3 июля, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в пруд на юго-востоке столицы.

Транспорт Автомобили столкновение
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