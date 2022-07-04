«Как тебе со мной повезло»: Топалов тепло поздравил Тодоренко с годовщиной свадьбы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко сегодня отмечают годовщину свадьбы. Артист всегда очень трогательно пишет о своем отношении к супруге, признаваясь в любви к ней снова и снова.

— Это классный путь! Интересный, яркий, трогательный и, конечно, иногда нелегкий, но от этого еще более интересный и крутой! Спасибо богу, что хранит нас и дает нам силы и смирение! Спасибо, любимая жена, за тебя. «Знаю, как тебе со мной повезло»! Мне с тобой не меньше, — написал Топалов в соцсети.

Тодоренко с Топаловым, как уточняется, улетели в США, чтобы стать родителями там во второй раз в своей жизни, сообщает «Телепрограмма».

Также известная телеведущая рассказала о разных политических взглядах с супругом, певцом Владом Топаловым. Звездной паре даже пришлось отказаться от обсуждения политики, чтобы сохранить отношения. Ждущая второго ребенка теледива подвергается серьезной травле в социальных сетях. Родившуюся в Одессе Тодоренко осуждают за проживание и работу в российской столице.

Знаменитость пожаловалась, что различия в политической позиции негативно влияют на отношения супружеской пары. По словам телеведущей, сейчас по этой причине близкие люди теряют друг друга.