Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто из-за дорожных работ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, улица Каховка, 37к1 Карта всех событий

Движение на юге столицы перекрыто из-за дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

Работы ведутся по адресу улица Каховка, 37, корпус 1.

— Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто, — отмечается в сообщении ведомства.

По данным СМИ, на этом участке провалился асфальт прямо под автомобилями, передает «Москва 24».

Также 4 июля стало известно, что затруднено движение из-за столкновения двух автомобилей на севере столицы.