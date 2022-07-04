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Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто из-за дорожных работ

Елена Самойлова
Происшествия
Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто из-за дорожных работ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, улица Каховка, 37к1 Карта всех событий

Движение на юге столицы перекрыто из-за дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

Работы ведутся по адресу улица Каховка, 37, корпус 1.

— Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто, — отмечается в сообщении ведомства.

По данным СМИ, на этом участке провалился асфальт прямо под автомобилями, передает «Москва 24».

Также 4 июля стало известно, что затруднено движение из-за столкновения двух автомобилей на севере столицы.

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