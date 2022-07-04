Косметолог пояснила, почему не стоит использовать сметану и кефир против солнечных ожогов

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Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева объяснила, чем опасно нанесение кефира и сметаны на покрасневшую от солнечного ожога кожу.

По ее словам, сметана может усугубить ситуацию, а кефир даст толчок к развитию инфекции, поэтому следовать народным советам небезопасно.

— У кефира в составе содержатся микробы, которые могут вызвать инфекцию, а сметана из-за жира, входящего в ее состав, только усугубляет ожог. Облегчение, которое дают сметана и кефир, связано с тем, что они охлаждают место ожога из-за своей температуры, но это временный и обманчивый эффект, — отметила косметолог в комментарии ФАН.

Эксперт посоветовала использовать средства с декспантенолом в составе, которые отлично успокаивают кожу и способствуют ее скорейшему восстановлению. При этом не стоит использовать скрабы и мочалки, они могут привести к новым повреждениям.

До этого врач — дерматовенеролог-косметолог клиники «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц сообщила, что солнечные лучи могут принести как много пользы, так и вреда для людей после 50 лет. По ее словам, взрослое поколение любителей загара может столкнуться с необратимыми последствиями на коже.