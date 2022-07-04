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«Не было развода»: актер Евгений Цыганов рассказал о расставании с Ириной Леоновой

Анна Михалюк
Общество
«Не было развода»: актер Евгений Цыганов рассказал о расставании с Ириной Леоновой
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Актер театра и кино Евгений Цыганов рассказал о расставании со своей гражданской женой актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей: три девочки и четыре мальчика.

— Не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину. Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь, — сказал актер в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Информация об уходе артиста из семьи активно обсуждалась в СМИ. Сообщалось, что он ушел к актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году у пары родился сын Федор, а в 2019 году Евгений и Юлия узаконили свои отношения.

Актер рассказал о том, что считает себя хорошим отцом. Он нередко путешествует со своими детьми и поддерживает их творческие и спортивные начинания.

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