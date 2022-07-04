Андрей Бочкарев: За десять лет в ТиНАО построено 132 социальных объекта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах за десять лет возвели 132 социальных объекта. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— История строительства на новых территориях Москвы наглядно показывает, как меняется в последние годы облик районов, которые раньше назвали бы «спальными». Так, в 2020 году в ТиНАО было введено девять социальных объектов площадью более 54,1 тысячи квадратных метров, в 2021-м — 26 объектов на 225 тысяч квадратных метров, — сказал он.

Заммэра отметил, что в этом году тенденция сохраняется. За первые шесть месяцев было возведено 9 учреждений площадью 51,6 тысячи квадратных метров.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что в конце июня было выдано разрешение на строительство корпуса детского стационара на 180 мест в Коммунарке. По его словам, подобные результаты говорят о том, что в ТиНАО удалось создать благоприятный инвестиционный климат.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в Новой Москве с 2012 года были восстановлены права более 10 тысяч обманутых дольщиков. Так, в Марушкинском поселении (НАО) введены проблемный дом в деревне Марушкино и три корпуса-долгостроя жилого комплекса (ЖК) «Медовая долина».