В Японии заявили о прошедших у спорных островов кораблях Китая и России

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В Министерстве обороны Японии сообщили, что российский и китайский корабли заметили в море в прилегающей к островам Сенкаку зоне. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.

При этом в японском оборонном ведомстве уточнили, что корабли не вторгались в территориальные воды страны.

Уточняется, что 2 июля эти же корабли могли находиться в водах между островами Енагуни и Ириомотэ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ремонтные работы в доке единственного авианосца в составе российского Военно-морского флота «Адмирал Кузнецов» будут длиться до сентября 2022 года.

Крейсер «Петр Великий», эсминец «Настойчивый» и еще три военных судна считаются самыми опасными среди кораблей российского флота. Об этом ранее написал журнал National Interest. По версии авторов, крейсер «Петр Великий» можно назвать крупнейшим надводным боевым кораблем в мире. Судно способно уничтожить авианосцы США. С ними также сможет справиться ракетный крейсер «Москва». Еще один крейсер «Адмирал Кузнецов» помогает российской «оборонке» расширить возможности авиации. На судно могут приземляться истребители Су-33 и МиГ-29К.