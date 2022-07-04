Движение в Огородном проезде восстановлено после ДТП

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

На севере столицы движение восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— Движение восстановлено, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в районе дома 14 в Огородном проезде. После столкновения один автомобиль вылетел на тротуар.

В результате ДТП пострадал один человек, он госпитализирован.