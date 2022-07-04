Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение в Огородном проезде восстановлено после ДТП

Елена Самойлова
Происшествия
Движение в Огородном проезде восстановлено после ДТП
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

На севере столицы движение восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— Движение восстановлено, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в районе дома 14 в Огородном проезде. После столкновения один автомобиль вылетел на тротуар.

В результате ДТП пострадал один человек, он госпитализирован.

Транспорт Автомобили Аварии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте