Голосование за лучший пляж в городском парке стартовало в «Активном гражданине»

Фото: «Вечерняя Москва»

На базе проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором жители столицы определят лучший пляж в парках города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

Всего представлено 11 вариантов: парки «Сокольники», «Фили», «Митино», «Северное Тушино», «Красная Пресня» и Лианозовский парк. Кроме того, в голосовании будут представлены зона отдыха «Борисовские пруды» и «Терлецкая дубрава», а также пляжи Покровский берег и Левобережье.

Отмечается, что голосование пройдет в рамках специального проекта «Лето активного гражданина». Участники на протяжении двух месяцев выбирают самые популярные места в Москве для прогулок с детьми, отдыха у воды, романтических свиданий и познавательных экскурсий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что жители Москвы за последние два года четыре миллиона раз поставили оценки городским событиям в рубрике «Пульс столицы» на сайте проекта «Активный гражданин». За это время горожане поставили оценку более 160 «пульсам».