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Пять человек пострадали из-за обвала грунта на юго-западе Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Пять человек пострадали из-за обвала грунта на юго-западе Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, улица Каховка, 37к1 Карта всех событий

В результате обвала грунта на юго-западе Москвы пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

Инцидент произошел на улице Каховке, около дома 37, корпус 1. По предварительным данным, асфальт провалился под автомобилем «газель» во время движения.

В результате происшествия пострадали пять пассажиров «газели». Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля в результате инцидента не пострадал.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

— Движение в центр ограничено по двум крайним правым полосам, — добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто из-за дорожных работ. В настоящее время оперативные службы города все еще находятся на месте аварии.

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