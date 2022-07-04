Пять человек пострадали из-за обвала грунта на юго-западе Москвы
В результате обвала грунта на юго-западе Москвы пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.
Инцидент произошел на улице Каховке, около дома 37, корпус 1. По предварительным данным, асфальт провалился под автомобилем «газель» во время движения.
В результате происшествия пострадали пять пассажиров «газели». Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля в результате инцидента не пострадал.
— Движение в центр ограничено по двум крайним правым полосам, — добавили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто из-за дорожных работ. В настоящее время оперативные службы города все еще находятся на месте аварии.