Андрей Бочкарев: Дорожная сеть АДЦ «Коммунарка» будет достроена в 2023 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4 Карта всех событий

Строительство дорог и автомобильных проездов на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» планируется завершить в следующем году. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Административно-деловой центр в Коммунарке — это настоящий мегапроект, по своим масштабам сопоставимый с «Сити». Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует хорошего транспортного обеспечения, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент специалисты построили уже четыре дорожных участка. В течение 2022–2023 годов планируется завершить работы по строительству еще 13,35 километра дорог. По его словам, в будущем возможно расширение улично-дорожной сети.

1 июля Андрей Бочкарев сообщил, что возведение трех путепроводов пролетного типа и путепровода тоннельного типа на территории АДЦ «Коммунарка» завершили раньше срока. Согласно проекту, они свяжут территорию «Коммунарки» с Калужским шоссе.