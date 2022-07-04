Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кардиолог предупредил об опасности перегрузок во время занятий спортом

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог предупредил об опасности перегрузок во время занятий спортом
Фото: Pexels

Физические перегрузки отрицательно сказываются на организме человека, вызывая различные заболевания сердца, способствуя развитию гипертонии. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.

По словам эксперта, на фоне частых перегрузок могут возникнуть проблемы с давлением.

— Нагрузка должна быть подобрана. Хорошо было бы сделать мониторирование артериального давления на фоне различной нагрузки и выявить, какая нагрузка является предельной, а какая — избыточной, — рассказал Серебрянский в комментарии Nation News.

Кардиолог добавил, что перегрузки влияют и на мозговое кровообращение, увеличивая нагрузку на мозг. Это все ухудшает кровоток и питание мозга.

В ряде случаев человеку нужно снизить нагрузку, например, перейти с бега на ходьбу.

Высокий уровень холестерина может вызвать некоторые из наиболее опасных осложнений, в том числе связанных с работой сердца. Об этом сообщил кардиолог Олег Варфоломеев.

Спорт Здоровье кардиология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте