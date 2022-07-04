Кардиолог предупредил об опасности перегрузок во время занятий спортом

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Физические перегрузки отрицательно сказываются на организме человека, вызывая различные заболевания сердца, способствуя развитию гипертонии. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.

По словам эксперта, на фоне частых перегрузок могут возникнуть проблемы с давлением.

— Нагрузка должна быть подобрана. Хорошо было бы сделать мониторирование артериального давления на фоне различной нагрузки и выявить, какая нагрузка является предельной, а какая — избыточной, — рассказал Серебрянский в комментарии Nation News.

Кардиолог добавил, что перегрузки влияют и на мозговое кровообращение, увеличивая нагрузку на мозг. Это все ухудшает кровоток и питание мозга.

В ряде случаев человеку нужно снизить нагрузку, например, перейти с бега на ходьбу.

Высокий уровень холестерина может вызвать некоторые из наиболее опасных осложнений, в том числе связанных с работой сердца. Об этом сообщил кардиолог Олег Варфоломеев.